Azərbaycan və Pakistanın XİN başçıları bir sıra məsələləri müzakirə ediblər
- 21 fevral, 2026
- 20:48
Pakistanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Darla Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığı, regional və beynəlxalq hadisələri, o cümlədən hər iki nazirin qatıldığı, Vaşinqtonda keçirilən Sülh Şurasının ilk iclasını müzakirə ediblər.
Nazirlər qarşılıqlı maraq doğuran bütün məsələlər üzrə sıx əlaqələndirməni davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
Deputy Prime Minister / Foreign Minister Senator Muhammad Ishaq Dar @MIshaqDar50, while in London, spoke with Foreign Minister of Azerbaijan Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) February 21, 2026
The two leaders discussed bilateral cooperation, regional & international developments, including the… pic.twitter.com/sRCryZMSqg