Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана в соцсети X.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, региональные и международные события, в том числе первое заседание Совета мира, состоявшееся в Вашингтоне при участии обоих министров.

Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжать тесную координацию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.