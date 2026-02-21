Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор
- 21 февраля, 2026
- 20:50
Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана в соцсети X.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, региональные и международные события, в том числе первое заседание Совета мира, состоявшееся в Вашингтоне при участии обоих министров.
Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжать тесную координацию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.
