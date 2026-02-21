Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 21 февраля, 2026
    • 20:50
    Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана в соцсети X.

    Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, региональные и международные события, в том числе первое заседание Совета мира, состоявшееся в Вашингтоне при участии обоих министров.

    Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжать тесную координацию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

