Борис Джонсон призвал отправить в Украину небоевой контингент
- 21 февраля, 2026
- 18:33
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Лондон и его союзников в скором порядке направить в Украину небоевые военные контингенты, полагая, что такой шаг способен повлиять на дальнейшие действия РФ.
Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом он заявил в интервью Sunday with Laura Kuenssberg.
По словам Джонсона, если у союзников уже есть план ввода войск после возможного прекращения огня, то нет причин откладывать подобный шаг на потом.
В настоящее время британское правительство совместно с партнерами прорабатывает формат "коалиции желающих" для возможного развертывания миротворческих сил - но только при условии достижения договоренности о завершении войны.
Джонсон также заявил, что конфликт мог быть предотвращен, если бы западные страны своевременно отреагировали на усиление агрессивной политики Москвы и аннексию Крыма в 2014 году.