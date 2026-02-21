Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Борис Джонсон призвал отправить в Украину небоевой контингент

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 18:33
    Борис Джонсон призвал отправить в Украину небоевой контингент

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Лондон и его союзников в скором порядке направить в Украину небоевые военные контингенты, полагая, что такой шаг способен повлиять на дальнейшие действия РФ.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом он заявил в интервью Sunday with Laura Kuenssberg.

    По словам Джонсона, если у союзников уже есть план ввода войск после возможного прекращения огня, то нет причин откладывать подобный шаг на потом.

    В настоящее время британское правительство совместно с партнерами прорабатывает формат "коалиции желающих" для возможного развертывания миротворческих сил - но только при условии достижения договоренности о завершении войны.

    Джонсон также заявил, что конфликт мог быть предотвращен, если бы западные страны своевременно отреагировали на усиление агрессивной политики Москвы и аннексию Крыма в 2014 году.

    Лента новостей