Грузинский депутат назвал Победу Азербайджана гарантией мира в регионе

Депутат парламента Грузии Савалан Мирзаев назвал Победу Азербайджана в Отечественной войне важной гарантией недопущения конфликтов и войн в регионе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил перед показом спектакля, подготовленного театром "Эра" по инициативе посольства Азербайджана в Грузии и при поддержке Союза азербайджанских бизнесменов (AZEBI).

По словам Мирзаева, историческая Победа Азербайджана имеет большое значение для установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Депутат отметил, что лидеры стран региона в своих выступлениях также подчеркивают необходимость сохранения мира, обеспечения экономического развития и создания условий для спокойной жизни людей.

"Победа Азербайджана служит важной гарантией того, что в будущем регион не столкнется с новыми конфликтами и войнами", - добавил он.