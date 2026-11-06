Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Грузинский депутат назвал Победу Азербайджана гарантией мира в регионе

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 19:11
    Грузинский депутат назвал Победу Азербайджана гарантией мира в регионе

    Депутат парламента Грузии Савалан Мирзаев назвал Победу Азербайджана в Отечественной войне важной гарантией недопущения конфликтов и войн в регионе.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил перед показом спектакля, подготовленного театром "Эра" по инициативе посольства Азербайджана в Грузии и при поддержке Союза азербайджанских бизнесменов (AZEBI).

    По словам Мирзаева, историческая Победа Азербайджана имеет большое значение для установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

    Депутат отметил, что лидеры стран региона в своих выступлениях также подчеркивают необходимость сохранения мира, обеспечения экономического развития и создания условий для спокойной жизни людей.

    "Победа Азербайджана служит важной гарантией того, что в будущем регион не столкнется с новыми конфликтами и войнами", - добавил он.

    8 Ноября - День Победы
    Savalan Mirzəyev: Azərbaycanın zəfəri regionda sülhün təminatıdır
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