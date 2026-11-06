Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали во Флориде по делу о детской порнографии

Сотрудники ФБР арестовали во Флориде 82-летнего отца герцогини Сассекской Меган Маркл Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении материалов сексуального насилия над детьми.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, Маркла задержали в доме престарелых Maravida Senior Living в городе Лейкленд.

Издание ссылается на источник, согласно которому ему вменяется хранение материалов сексуального насилия над детьми.

Арест последовал после обнаружения подобных материалов в местах, связанных с Марклом на Филиппинах и в Мексике.

В последние годы он жил за пределами США, а весной вернулся во Флориду. После ампутации ноги на Филиппинах Маркл передвигается в инвалидной коляске. Незадолго до задержания его перевели в учреждение, специализирующееся на уходе за людьми с деменцией.

Ранее по запросу ФБР полиция Мексики провела обыски в складском помещении недалеко от его бывшего дома в городе Росарито. В помещении находились фотографии и печатные материалы сексуального характера, в том числе с изображениями несовершеннолетних.

Складское помещение было арендовано на имя Маркла в 2017 году. Сам Маркл отверг связь с обнаруженными материалами.

Параллельное расследование ведется на Филиппинах. Сын Томаса Маркла, 60-летний Томас Маркл-младший, утверждает, что обнаружил в доме отца в Себу сотни, а возможно, тысячи изображений сексуального насилия над детьми.

Полиция Себу позднее подтвердила обнаружение на цифровых устройствах откровенных материалов.

Меган Маркл ранее заявила, что глубоко встревожена расследованием на Филиппинах. Она пока не комментировала события в Мексике и сообщение об аресте отца.