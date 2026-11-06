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    Сахиба Гафарова рассказала в Астане о цифровых достижениях Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 19:22
    Сахиба Гафарова рассказала в Астане о цифровых достижениях Азербайджана

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представила достижения Азербайджана в области цифровых технологий и современных инноваций на международной встрече по безопасности искусственного интеллекта в Астане.

    Как сообщили Report в Милли Меджлисе, мероприятие состоялось 6 ноября в рамках "Акабского процесса".

    В мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Иордании Абдалла II, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и другие официальные лица.

    Выступая на встрече, Гафарова рассказала о проводимой в Азербайджане работе в сфере цифровых технологий и современных инноваций, а также о достигнутых страной результатах.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова Касым-Жомарт Токаев
    Sahibə Qafarova Azərbaycanı Qazaxıstanda beynəlxalq tədbirdə təmsil edib
    Sahiba Gafarova highlights Azerbaijan's digital achievements in Astana
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