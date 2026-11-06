Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 19:24
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса.

    Как сообщает Report, на основании соответствующего Распоряжения, подписанного Президентом Азербайджана в 2022 году, в городе Зангилан началось проектирование и строительство здания полной средней общеобразовательной школы на 960 ученических мест. В 2025 году в проект были внесены концептуальные изменения, и учебное заведение было перепроектировано и преобразовано в учебное заведение профориентационной направленности под названием "Зангиланский городской образовательный комплекс".

    В комплексе созданы классы дошкольного образования, кабинеты биологии, информатики и допризывной подготовки, учебные пространства STEAM-STARTERS, STEAM-SCIENCE LAB и STEAM CHALLENGE, зоны робототехники, лаборатории, швейная мастерская, а также мастерские слесаря-сантехника и электромонтера. В распоряжении преподавателей и учащихся также будут библиотека, спортивный и актовый залы, столовая.

    Во дворе комплекса общей площадью 1,6 гектара проведена масштабная работа по благоустройству, созданы открытая спортивная площадка и беговая дорожка.

    В результате успешной политики в сфере образования, проводимой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, в последние годы были построены сотни новых школ, капитально отремонтированы существующие учебные заведения. Одним из важных направлений этой политики является создание комплексной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях в рамках Программы "Великое возвращение". Особое место здесь отводится образовательным учреждениям. Открытие нового образовательного комплекса в Зангилане наглядно свидетельствует о создании всех необходимых условий для детей из семей, возвращающихся на родные земли, получения ими качественного образования. Комплекс, располагающий современными образовательными возможностями, внесет значительный вклад в воспитание образованного и грамотного молодого поколения, а также в развитие профессиональных навыков учащихся.

    ХХХ

    Сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в открытии яслей-детского сада на 160 мест в городе Зангилан.

    Ясли-детский сад построен в рамках реализации "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

    Здесь созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей, эффективной организации их досуга, а также выявления их первичных навыков. В яслях-детском саду имеются игровые комнаты, спальни, компьютерный кабинет, медпункт, спортивный зал. В распоряжение малышей также будут предоставлены музыкальный, танцевальный и актовый залы. На территории яслей-детского сада проведены работы по благоустройству, созданы необходимые условия для отдыха детей на открытом воздухе.

    6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского образовательного комплекса - Обновлено
    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Освобожденные территории Азербайджана
    Фото
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilan Şəhər Təhsil Kompleksinin açılışında iştirak ediblər - Yenilənib
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    President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend opening of Zangilan City Education Complex - Update
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