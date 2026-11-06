Словакия стала 53-м участником Международной коалиции за возвращение украинских детей

Словакия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, став ее 53-м участником.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Согласно информации, Словакия с 2024 года взаимодействовала с Коалицией в статусе наблюдателя. В частности, в 2026 году страна участвовала во встрече высокого уровня в Брюсселе и международной конференции "Пути к миру" (Pathways to Peace) в Торонто.

"Словацкая Республика на протяжении длительного времени последовательно выступает за соблюдение международного права, в частности международного гуманитарного права, и защиту гражданского населения. Дети относятся к числу наиболее уязвимых жертв войны, и их защита должна быть нашим общим приоритетом", - заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

Словакия присоединилась к Коалиции вслед за Боснией и Герцеговиной, ставшей ее 50-м участником летом, а также Новой Зеландией и Гондурасом.