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    Словакия стала 53-м участником Международной коалиции за возвращение украинских детей

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 19:06
    Словакия стала 53-м участником Международной коалиции за возвращение украинских детей

    Словакия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, став ее 53-м участником.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе президентской инициативы Bring Kids Back UA.

    Согласно информации, Словакия с 2024 года взаимодействовала с Коалицией в статусе наблюдателя. В частности, в 2026 году страна участвовала во встрече высокого уровня в Брюсселе и международной конференции "Пути к миру" (Pathways to Peace) в Торонто.

    "Словацкая Республика на протяжении длительного времени последовательно выступает за соблюдение международного права, в частности международного гуманитарного права, и защиту гражданского населения. Дети относятся к числу наиболее уязвимых жертв войны, и их защита должна быть нашим общим приоритетом", - заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

    Словакия присоединилась к Коалиции вслед за Боснией и Герцеговиной, ставшей ее 50-м участником летом, а также Новой Зеландией и Гондурасом.

    Российско-украинский конфликт Юрай Бланар Словакия
    Slovakiya ukraynalı uşaqların qaytarılması üzrə Beynəlxalq Koalisiyanın 53-cü üzvü olub
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