Президент: Мы всего за 6 лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2026
- 18:47
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Армяне 30 лет разоряли эти земли, ничего не построили. Мы же всего за шесть лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек, создав для них самые лучшие условия, которые только возможны.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.
"Мы одержали Победу в войне. Наш народ, живущий в условиях мира, строит и созидает", - добавил глава государства.
Prezident: Ermənilər 30 il torpaqları viran qoymuşdu, biz isə cəmi 6 ilə 100 minə yaxın insanı evlərinə qaytarmışıq
President: In just six years, we have enabled nearly 100,000 people to return to Garabagh and East Zangezur
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