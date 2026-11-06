Президент: Мы всего за 6 лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек

Армяне 30 лет разоряли эти земли, ничего не построили. Мы же всего за шесть лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек, создав для них самые лучшие условия, которые только возможны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

"Мы одержали Победу в войне. Наш народ, живущий в условиях мира, строит и созидает", - добавил глава государства.