Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент: Мы всего за 6 лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 18:47
    Президент: Мы всего за 6 лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек

    Армяне 30 лет разоряли эти земли, ничего не построили. Мы же всего за шесть лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек, создав для них самые лучшие условия, которые только возможны.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

    "Мы одержали Победу в войне. Наш народ, живущий в условиях мира, строит и созидает", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы
    Prezident: Ermənilər 30 il torpaqları viran qoymuşdu, biz isə cəmi 6 ilə 100 minə yaxın insanı evlərinə qaytarmışıq
    President: In just six years, we have enabled nearly 100,000 people to return to Garabagh and East Zangezur
    MiniBoss
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