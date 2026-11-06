İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Prezident: Ermənilər 30 il torpaqları viran qoymuşdu, biz isə cəmi 6 ilə 100 minə yaxın insanı evlərinə qaytarmışıq

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 17:57
    Prezident: Ermənilər 30 il torpaqları viran qoymuşdu, biz isə cəmi 6 ilə 100 minə yaxın insanı evlərinə qaytarmışıq

    Ermənilər 30 il bu torpaqları viran qoymuşdular, bir daşı daş üstə qoyulmamışdır. Biz isə cəmi altı il ərzində 100 minə yaxın insanı Qarabağa və Şərqi Zəngəzura qaytarmışıq, onlar üçün mümkün olan ən gözəl şərait yaratmışıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 6-da Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndinin birinci mərhələsinin açılışında sakinlərlə söhbəti zamanı bildirib.

    Dövlət başçısı Azərbaycanın müharibədə Qələbə qazandığını vurğulayıb:

    "Sülh şəraitində yaşayan xalqımız da qurub-yaradır".

    İlham Əliyev 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Президент: Мы всего за 6 лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек
    President: In just six years, we have enabled nearly 100,000 people to return to Garabagh and East Zangezur
    MiniBoss
    MiniBoss

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