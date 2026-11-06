Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и Зангилан

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 19:31
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и Зангилан

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраильский и Зангиланский районы.

    Report представляет эту публикацию:

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и Зангилан

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfərinə dair videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Video of President's visit to Jabrayil and Zangilan districts posted on his social media accounts
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