İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Prezidentin sosial media hesablarında Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 19:26
    Prezidentin sosial media hesablarında Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva
    Video
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и Зангилан
    Video
    Video of President's visit to Jabrayil and Zangilan districts posted on his social media accounts
    MiniBoss
    44 filmi

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