İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Boris Conson Ukraynaya qeyri-hərbi kontingent göndərməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 19:22
    Boris Conson Ukraynaya qeyri-hərbi kontingent göndərməyə çağırıb

    Böyük Britaniyanın sabiq Baş naziri Boris Conson London və onun müttəfiqlərini qısa müddətdə Ukraynaya qeyri-döyüş hərbi kontingentlər göndərməyə çağırıb, onun fikrincə, belə bir addım Rusiyanın gələcək hərəkətlərinə təsir göstərə bilər.

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, o bunu "Sunday with Laura Kuenssberg" proqramına müsahibəsində bildirib.

    Consonun sözlərinə görə, əgər müttəfiqlərin mümkün atəşkəsdən sonra qoşun yeritmək planı artıq varsa, belə addımı sonraya saxlamağa heç bir səbəb yoxdur.

    Hazırda Böyük Britaniya müharibənin başa çatması barədə razılıq əldə edilməsi şərti ilə tərəfdaşlarla sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi üçün "İstəklilər Koalisiyası" formatı üzərində işləyir.

    Conson həmçinin bildirib ki, qərb ölkələri Moskvanın aqressiv siyasətinin güclənməsinə və 2014-cü ildə Krımın ilhaqına vaxtında reaksiya versəydi, münaqişənin qarşısını almaq olardı.

    Boris Conson Böyük Britaniya Ukrayna
    Борис Джонсон призвал отправить в Украину небоевой контингент

    Son xəbərlər

    19:58

    Əraqçi Qətərin Baş nazirini İran-ABŞ danışıqları barədə məlumatlandırıb

    Region
    19:50

    MM: "İmprotex Motors" MMC ilə müqavilənin məbləği 22,8 min manatdır

    Milli Məclis
    19:41

    Almaniyada qənaət üçün dövlət qulluğuna işçi qəbulunun dondurulması təklif edilib

    Digər ölkələr
    19:22

    Boris Conson Ukraynaya qeyri-hərbi kontingent göndərməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:09

    Zelenski ilə Rütte Rusiya ilə qarşıdakı danışıqlara hazırlığı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    18:54

    Macarıstan Slovakiyanın ardınca Ukraynaya elektrik enerjisi tədarükünü dayandıra bilər

    Digər ölkələr
    18:48

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində Belarus yığmasına qalib gəlib

    Futbol
    18:38
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    18:24
    Foto

    "Nitqin gözəlliyi, orfoqrafiya qaydaları və ifadə-üslub xətaları" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti