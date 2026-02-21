Глава МИД: Венесуэла призывает к взаимовыгодным отношения с США

Венесуэла отвергает продление американских санкций на основе указа от 8 марта 2015 года и призывает к взаимовыгодным отношения с США.

Как передает Report, об этом говорится в правительственном коммюнике, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел боливарианской республики Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает продление 18 февраля 2026 года так называемого "национального чрезвычайного положения" в отношении нашей страны правительством Соединенных Штатов в соответствии с Указом № 13692, подписанным 8 марта 2015 года бывшим президентом США Бараком Хусейном Обамой", - сообщается в коммюнике.

В нем подчеркивается, что через 11 лет после вступления в силу данного указа реальность подтверждает: определение Венесуэлы как "чрезвычайной угрозы" для народа и правительства США полностью не соответствует действительности.

Венесуэла призывает правительство США играть конструктивную и уважительную роль в ведении международных отношений, отказаться от односторонних подходов, перейти к этапу взаимопонимания и взаимовыгодных отношений для народов обоих государств, говорится в коммюнике.