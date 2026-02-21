Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В ФРГ предложили заморозить найм сотрудников на госслужбу для экономии

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 18:47
    В ФРГ предложили заморозить найм сотрудников на госслужбу для экономии

    Один из ведущих экономистов Германии, глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст предложил временно заморозить прием новых сотрудников на государственную службу для экономии бюджетных средств.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

    Фюст также выступил за сокращение субсидий в сфере недвижимости и другие меры по оздоровлению федерального бюджета.

    "В качестве экстренной меры можно было бы на треть сократить все субсидии, по которым еще нет юридически обязывающих соглашений, и ввести мораторий на найм новых сотрудников в госсекторе, за исключением сферы национальной обороны", - отметил он.

    В свою очередь член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер заявила, что у властей страны отсутствует политическая воля к реформам.

    "Правительство ФРГ постоянно отстает от собственных амбиций и необходимых решений", - сказала она в интервью изданию.

    По мнению Шнитцер, "роковой ошибкой" партий ХДС, ХСС и СДПГ стало участие в выборах в Бундестаг и последующий выход из коалиционных переговоров без конкретных реформаторских предложений, при этом предпочтение отдавалось созданию комиссий по проблемным вопросам.

    Германия экономия Госслужба
    Ты - Король

    Лента новостей