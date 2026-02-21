Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам
Индивидуальные
- 21 февраля, 2026
- 18:55
Состоялись ответные партии финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.
Как передает Report, символический первый ход в ответных встречах сделал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
В противостоянии Шахрияр Мамедъяров - Мухаммед Мурадлы решающей стала ответная партия.
Выступавший белыми фигурами М.Мурадлы одержал победу в напряженной встрече. По итогам двух партий он выиграл со счетом 1,5:0,5 и завоевал титул чемпиона Азербайджана.
Рейтинг-фаворит турнира Ш.Мамедъяров второй год подряд уступил в финале и довольствовался серебряной медалью.
Отметим, что другие партии турнира продолжаются.
