    Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    • 21 февраля, 2026
    • 18:55
    Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам

    Состоялись ответные партии финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.

    Как передает Report, символический первый ход в ответных встречах сделал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

    В противостоянии Шахрияр Мамедъяров - Мухаммед Мурадлы решающей стала ответная партия.

    Выступавший белыми фигурами М.Мурадлы одержал победу в напряженной встрече. По итогам двух партий он выиграл со счетом 1,5:0,5 и завоевал титул чемпиона Азербайджана.

    Рейтинг-фаворит турнира Ш.Мамедъяров второй год подряд уступил в финале и довольствовался серебряной медалью.

    Отметим, что другие партии турнира продолжаются.

    Азербайджан шахматы
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi müəyyənləşib
    Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам

