    Fərdi
    • 21 fevral, 2026
    • 18:38
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında final mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, cavab oyunlarında rəmzi ilk gedişi gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov edib.

    Şəhriyar Məmmədyarov-Məhəmməd Muradlı mübarizəsində cavab oyunu həlledici olub.

    Ağ fiqurlarla çıxış edən M.Muradlı gərgin görüşdə qalib gəlib. İki görüşün yekun nəticəsinə əsasən 1,5-0,5 hesabıyla qələbə qazanan M.Muradlı Azərbaycan çempionu tituluna sahib çıxıb.

    Yarışın reytinq favoriti Ş.Məmmədyarov ardıcıl ikinci il finalda uduzaraq gümüş medalla kifayətlənib.

    Qeyd edək ki, hazırda digər görüşlər davam edir.

    Şahmat Azərbaycan çempionatı Məhəmməd Muradlı
    Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi müəyyənləşib

