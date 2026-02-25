İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyi: Bu il Orta Dəhlizlə 5,2 milyon ton yük daşınacaq

    Region
    • 25 fevral, 2026
    • 17:23
    Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyi: Bu il Orta Dəhlizlə 5,2 milyon ton yük daşınacaq

    Qazaxıstan ölkənin tranzit potensialının artırılması çərçivəsində Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) inkişafına prioritet əhəmiyyət verir, 2026-cı il üçün bu marşrut üzrə daşımaların 5,2 milyon ton səviyyəsində olması planlaşdırılır.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Nəqliyyat Nazirliyi bildirilib.

    Məlumata görə, 2026-cı ildə Qazaxıstan ərazisi ilə su nəqliyyatı vasitəsilə yük daşımalarının həcminin 2025-ci ildəki 9,5 milyon tonla müqayisədə 11,4 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır. Bu zaman bilavasitə TBNM üzrə yük axını 5,2 milyon tona qədər artacaq.

    "Daşımaların artımını təmin etmək üçün Kurık və Aktau limanlarında dibdərinləşdirmə, yanalma infrastrukturunun modernləşdirilməsi, eləcə də yeni konteyner terminallarının tikintisi üzrə layihələr həyata keçirilir. Paralel olaraq ticarət donanmasının artırılması üzrə işlər aparılır: 2028-ci ilə qədər onun sayının 32 gəmiyə çatdırılması planlaşdırılır", - məlumatda qeyd olunub.

    Nəqliyyat Nazirliyindən o da bildirilib ki, TBNM-in inkişafına Qazaxıstanın beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsinin, Asiya və Avropa arasında yük tranzitində ölkənin rolunun artırılmasının əsas elementi kimi baxılır.

    TBNM Qazaxıstan Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Yük daşımaları
    Минтранспорта Казахстана: Грузоперевозки по ТМТМ в 2026г составят 5,2 млн тонн

    Son xəbərlər

    17:54

    Anar Quliyev Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

    İqtisadiyyat
    17:54

    Pezeşkian: Cenevrə danışıqları ilə bağlı yaxşı perspektivlərimiz var

    Region
    17:50

    Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılır

    Energetika
    17:46

    Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilib

    İqtisadiyyat
    17:42

    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:37
    Foto

    Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınır

    İnfrastruktur
    17:35

    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    17:32

    Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    Futbol
    17:26
    Foto

    Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsindən bəhs edən "Haradasınız 13-lər" kitabının təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti