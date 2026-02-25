Минтранспорта Казахстана: Грузоперевозки по ТМТМ в 2026г составят 5,2 млн тонн

Казахстан делает приоритетную ставку на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в рамках увеличения транзитного потенциала страны, на 2026 год перевозки по нему планируются на уровне 5,2 млн тонн.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

По данным ведомства, на 2026 год объем грузоперевозок по территории Казахстана водным транспортом планируется увеличить до 11,4 млн тонн против 9,5 млн тонн в 2025 году. При этом непосредственно по ТМТМ грузопоток вырастет до 5,2 млн тонн.

"Для обеспечения роста перевозок в портах Курык и Актау реализуются проекты по дноуглублению и модернизации причальной инфраструктуры, а также строительству новых контейнерных терминалов. Параллельно ведется работа по наращиванию торгового флота: до 2028 года его численность планируется увеличить до 32 судов", - отмечается в сообщении.

В министерстве транспорта подчеркивают, что развитие ТМТМ рассматривается как ключевой элемент укрепления международных транспортных связей Казахстана и повышения роли страны в транзите грузов между Азией и Европой.