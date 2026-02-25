Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Минтранспорта Казахстана: Грузоперевозки по ТМТМ в 2026г составят 5,2 млн тонн

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 17:14
    Минтранспорта Казахстана: Грузоперевозки по ТМТМ в 2026г составят 5,2 млн тонн

    Казахстан делает приоритетную ставку на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в рамках увеличения транзитного потенциала страны, на 2026 год перевозки по нему планируются на уровне 5,2 млн тонн.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

    По данным ведомства, на 2026 год объем грузоперевозок по территории Казахстана водным транспортом планируется увеличить до 11,4 млн тонн против 9,5 млн тонн в 2025 году. При этом непосредственно по ТМТМ грузопоток вырастет до 5,2 млн тонн.

    "Для обеспечения роста перевозок в портах Курык и Актау реализуются проекты по дноуглублению и модернизации причальной инфраструктуры, а также строительству новых контейнерных терминалов. Параллельно ведется работа по наращиванию торгового флота: до 2028 года его численность планируется увеличить до 32 судов", - отмечается в сообщении.

    В министерстве транспорта подчеркивают, что развитие ТМТМ рассматривается как ключевой элемент укрепления международных транспортных связей Казахстана и повышения роли страны в транзите грузов между Азией и Европой.

    Лента новостей