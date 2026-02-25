İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Robert Fitso "Drujba" boru kəməri ilə neftin tranzitinin bərpa müddətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 17:16
    Robert Fitso Drujba boru kəməri ilə neftin tranzitinin bərpa müddətini açıqlayıb

    Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso bildirib ki, "Drujba" boru kəməri vasitəsilə Ukrayna ərazisindən tranzitlə Rusiya neftinin tədarükü martın 3-dən tez bərpa oluna bilməz.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" "Bloomberg"ə istinadən məlumat yayıb.

    Fitso jurnalistlərə bildirib ki, qeyd etdiyi tarix dəqiq deyil və tranzitin fevral ayında bərpa olunacağı gözlənilmir.

    Qeyd edək ki, "Drujba" kəməri vasitəsilə Ukrayna ərazisindən tranzitlə Slovakiyaya Rusiya neftinin tədarükü fevralın əvvəlindən dayandırılıb. Slovakiya hökuməti fevralın 18-də neft çatışmazlığı səbəbindən respublikada böhran vəziyyəti elan edib.

    Robert Fitso Slovakiya
