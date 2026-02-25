Роберт Фицо назвал возможную дату возобновления прокачки нефти по "Дружбе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Украину могут возобновиться не ранее 3 марта.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Фицо сообщил журналистам, что названная дата является ориентировочной и он не ожидает возобновления транзита в феврале.

Отметим, что поставки в Словакию российской нефти по "Дружбе" транзитом через Украину были прерваны с начала февраля. Словацкое правительство 18 февраля объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.