Роберт Фицо назвал возможную дату возобновления прокачки нефти по "Дружбе"
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 17:02
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Украину могут возобновиться не ранее 3 марта.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.
Фицо сообщил журналистам, что названная дата является ориентировочной и он не ожидает возобновления транзита в феврале.
Отметим, что поставки в Словакию российской нефти по "Дружбе" транзитом через Украину были прерваны с начала февраля. Словацкое правительство 18 февраля объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.
