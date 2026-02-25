İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 17:32
    Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    İcarə əsasında "Marsel"də çıxış edən fransalı futbolçu Benjamen Pavar karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər.

    "Report" "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Dortmund "Borussiya"sı 29 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.

    Liqa 1 komandası müqavilə ilə İtaliyanın "İnter" klubuna məxsus olan oyunçunun çıxışından narazı qalıb. Pavar Milan təmsilçisinin da növbəti mövsüm üçün planlarına daxil deyil.

    Benjamen Pavar cari mövsüm "Marsel"də 28 oyuna 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "İnter"lə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Xatırladaq ki, müdafiəçi 2018-ci ildə Fransa millisi ilə dünya çempionatının qalibi olub.

