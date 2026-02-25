Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər
Futbol
- 25 fevral, 2026
- 17:32
İcarə əsasında "Marsel"də çıxış edən fransalı futbolçu Benjamen Pavar karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər.
"Report" "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Dortmund "Borussiya"sı 29 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.
Liqa 1 komandası müqavilə ilə İtaliyanın "İnter" klubuna məxsus olan oyunçunun çıxışından narazı qalıb. Pavar Milan təmsilçisinin da növbəti mövsüm üçün planlarına daxil deyil.
Benjamen Pavar cari mövsüm "Marsel"də 28 oyuna 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "İnter"lə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Xatırladaq ki, müdafiəçi 2018-ci ildə Fransa millisi ilə dünya çempionatının qalibi olub.
