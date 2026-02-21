ВСУ поразили российскую нефтебазу, корабли и самолеты на оккупированных территориях

Украинские военные атаковали в субботу сторожевые корабли, авиационные и артиллерийские средства техники российской армии на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в соцсети.

"Так, в ночь на 21 февраля на территории оккупированного украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются", – говорится в сообщении.

Также в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12.

Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника, информирует Генштаб.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы беспилотных систем со своей стороны добавили, что операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений Групировки СБС поразили РСЗО 9К515 "Торнадо-С" - дальнобойную 300-мм систему залпового огня, способную поражать цели на глубине до 120 км.

Также, по данным Генштаба ВСУ, поражена нефтебаза в поселке Гвардейское (Симферопольский район, временно оккупированный Крым) - объект, обеспечивающий топливом российские войска на полуострове.