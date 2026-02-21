İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Ukrayna Rusiyanın neft anbarına, gəmilərinə və təyyarələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    21 fevral, 2026
    • 20:19
    Ukrayna Rusiyanın neft anbarına, gəmilərinə və təyyarələrinə zərbələr endirib

    Ukraynanın hərbi qüvvələri şənbə günü ölkənin müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində Rusiya ordusunun patrul gəmilərinə, təyyarələrinə və artilleriya qurğularına hücum edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Fevralın 21-ə keçən gecə Ukraynanın işğal olunmuş Krım bölgəsindəki İnkerman şəhəri yaxınlığında düşmənin iki ədəd "22460 Oxotnik" sərhəd patrul gəmisi vurulub. Hədəflərə zərbələr endirilib. Zərərin miqyası müəyyənləşdirilir", - məlumatda deyilir.

    Həmçinin Yevpatoriyadakı Yevpatoriya Təyyarə Təmiri Zavodu yaxınlığında iki ədəd "Be-12" təyyarəsi də vurulub.

    Bundan əlavə, Baş Qərargah bildirib ki, Zaporojye vilayətinin Astraxanka kəndi yaxınlığında Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri düşmənin "Tornado-S" çoxnövlü raket sistemini məhv edib.

    Düşmənin itkiləri və zərərin son miqyası müəyyənləşdirilir.

    Pilotsuz sistem qüvvələri öz növbəsində əlavə ediblər ki, Birinci Əlahiddə Pilotsuz Sistem Qüvvələrinin Mərkəzinin operatorları, Sistemin qruplaşmasının Dərin Zərbə Mərkəzi ilə koordinasiyalı şəkildə, 120 km-ə qədər dərinlikdəki hədəfləri vura bilən uzun mənzilli 300 mm-lik çoxməqsədli raket sistemi olan 9K515 "Tornado-S" reaktiv yaylım atəşi sistemini məhv ediblər.

    Məlumata görə, yarımadadakı Rusiya qoşunlarını yanacaqla təmin edən Qvardeyskoye qəsəbəsindəki (Simferopol rayonu, müvəqqəti olaraq işğal edilmiş Krım) neft anbarı vurulub.

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya krım
    ВСУ поразили российскую нефтебазу, корабли и самолеты на оккупированных территориях

