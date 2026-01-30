Золотовалютные резервы Кыргызстана впервые превысили $10 млрд

Золотовалютные резервы Кыргызстана впервые в истории превысили отметку $10 млрд.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

"Наши резервы почти наравне с объемами развитых стран. Проще говоря, мы вошли в элитный клуб. Данный показатель в 2 раза превышает объем внешнего долга и позволяет нам полностью защитить валютный рынок от внешних потрясений", - сказал он.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявлял, что золотовалютные резервы страны превышают $8,5 млрд, хотя еще 5 лет назад они лишь немногим превышали $2 млрд.