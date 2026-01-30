Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Золотовалютные резервы Кыргызстана впервые превысили $10 млрд

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 11:03
    Золотовалютные резервы Кыргызстана впервые превысили $10 млрд

    Золотовалютные резервы Кыргызстана впервые в истории превысили отметку $10 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

    "Наши резервы почти наравне с объемами развитых стран. Проще говоря, мы вошли в элитный клуб. Данный показатель в 2 раза превышает объем внешнего долга и позволяет нам полностью защитить валютный рынок от внешних потрясений", - сказал он.

    Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявлял, что золотовалютные резервы страны превышают $8,5 млрд, хотя еще 5 лет назад они лишь немногим превышали $2 млрд.

    Qırğızıstanın qızıl-valyuta ehtiyatları ilk dəfə 10 milyard dolları keçib
    Лента новостей