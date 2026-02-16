"Арсенал" установил рекорд Кубка Англии, отправив четыре мяча в первые полчаса
Футбол
- 16 февраля, 2026
- 07:58
Лондонский "Арсенал" разгромил "Уиган Атлетик" со счетом 4:0 в матче Кубка Англии, отправив четыре мяча в ворота соперника уже в первые 30 минут встречи. Игра состоялась 15 февраля.
Как передает Report, по данным Opta Sports, "канониры" стали первой командой Премьер-лиги с сезона-1992/93, сумевшей забить четыре гола в стартовые полчаса матча этого турнира.
В настоящее время "Арсенал" также возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Второе место занимает "Манчестер Сити", который отстает от лондонцев на четыре очка.
В следующем матче "Арсенал" сыграет на выезде с "Вулверхэмптоном". Встреча пройдет в рамках Премьер-лиги.
