    "Арсенал" установил рекорд Кубка Англии, отправив четыре мяча в первые полчаса

    Футбол
    • 16 февраля, 2026
    • 07:58
    Арсенал установил рекорд Кубка Англии, отправив четыре мяча в первые полчаса

    Лондонский "Арсенал" разгромил "Уиган Атлетик" со счетом 4:0 в матче Кубка Англии, отправив четыре мяча в ворота соперника уже в первые 30 минут встречи. Игра состоялась 15 февраля.

    Как передает Report, по данным Opta Sports, "канониры" стали первой командой Премьер-лиги с сезона-1992/93, сумевшей забить четыре гола в стартовые полчаса матча этого турнира.

    В настоящее время "Арсенал" также возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Второе место занимает "Манчестер Сити", который отстает от лондонцев на четыре очка.

    В следующем матче "Арсенал" сыграет на выезде с "Вулверхэмптоном". Встреча пройдет в рамках Премьер-лиги.

