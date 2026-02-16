"Arsenal" ilk yarım saatda dörd qol vuraraq İngiltərə Kubokunda rekorda imza atıb
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 08:54
Londonun "Arsenal" komandası İngiltərə Kubokunda ilk 30 dəqiqədə dörd qol vuraraq "Uiqan Atletik"i 4:0 hesabı ilə məğlub edib. Oyun 15 fevralda baş tutub.
"Report"un "Opta Sports"a istinadən məlumatına görə, "topçular" 1992/93-cü illər mövsümündən bəri bu yarışda oyunun ilk yarım saatında dörd qol vuran ilk Premyer Liqa komandası olub.
Hazırda "Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlinə başçılıq edir. "Mançester Siti" londonlulardan dörd xal geridə qalaraq ikinci yerdədir.
"Arsenal"ın növbəti oyunu səfərdə "Vulverhempton"a qarşı olacaq. Oyun Premyer Liqa çərçivəsində keçiriləcək.
