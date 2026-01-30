Qırğızıstanın qızıl-valyuta ehtiyatları ilk dəfə 10 milyard dolları keçib
Maliyyə
- 30 yanvar, 2026
- 11:30
Qırğızıstanın qızıl-valyuta ehtiyatları tarixdə ilk dəfə 10 milyard dollar həddini keçib.
"Report"un Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu prezident administrasiyasının informasiya siyasəti xidmətinin rəhbəri Dayırbek Orunbekov bildirib.
"Bizim ehtiyatlarımız inkişaf etmiş ölkələrin həcmləri ilə demək olar ki, eyni səviyyədədir. Sadə dildə desək, biz elit kluba daxil olmuşuq. Bu göstərici xarici borcun həcmindən 2 dəfə çoxdur və bu bizə valyuta bazarını xarici sarsıntılardan tam qorumağa imkan verir", - deyə o bildirib.
Əvvəllər Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov bildirmişdi ki, ölkənin qızıl-valyuta ehtiyatları 8,5 milyard dolları keçir, halbuki 5 il əvvəl bu ehtiyatlar cəmi 2 milyard dollardan bir qədər çox idi.
Son xəbərlər
20:41
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşibFutbol
20:41
Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərirXarici siyasət
20:28
"Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"Futbol
20:25
Video
Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıbDigər ölkələr
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35