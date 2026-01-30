Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 54%
Промышленность
- 30 января, 2026
- 11:11
Азербайджан в 2025 году экспортировал золото на сумму $326,2 млн, что на 54% больше по сравнению с 2024 годом.
Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В декабре 2025 года Азербайджан экспортировал золото на сумму $29,2 млн, что на 15,9% больше по сравнению с показателем годичной давности.
Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и составил $3,6 млрд.
