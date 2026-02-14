Президент Азербайджана подчеркнул ключевую роль стран ЦА в Транскаспийском маршруте
- 14 февраля, 2026
- 18:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что развитие транскаспийских коридоров невозможно без активного участия государств Центральной Азии.
Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в ходе панельной дискуссии "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент подчеркнул, что страны, расположенные на другом берегу Каспийского моря, играют ключевую роль в формировании транспортной архитектуры между Азией и Европой.
"Мы не можем забывать о государствах Центральной Азии, расположенных на другом берегу Каспийского моря. Без них ни один груз из Китая не сможет попасть в Европу", - отметил Ильхам Алиев.
По его словам, география маршрута объективно выстраивается следующим образом: Китай - Центральная Азия - Каспийское море - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа.
Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан уже активно взаимодействует со странами региона и является членом Консультативного совета государств Центральной Азии.
"Все это связано с развитием взаимосвязанности", - добавил президент.