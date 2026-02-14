Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент Азербайджана подчеркнул ключевую роль стран ЦА в Транскаспийском маршруте

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:45
    Президент Азербайджана подчеркнул ключевую роль стран ЦА в Транскаспийском маршруте
    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что развитие транскаспийских коридоров невозможно без активного участия государств Центральной Азии.

    Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в ходе панельной дискуссии "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

    Президент подчеркнул, что страны, расположенные на другом берегу Каспийского моря, играют ключевую роль в формировании транспортной архитектуры между Азией и Европой.

    "Мы не можем забывать о государствах Центральной Азии, расположенных на другом берегу Каспийского моря. Без них ни один груз из Китая не сможет попасть в Европу", - отметил Ильхам Алиев.

    По его словам, география маршрута объективно выстраивается следующим образом: Китай - Центральная Азия - Каспийское море - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа.

    Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан уже активно взаимодействует со странами региона и является членом Консультативного совета государств Центральной Азии.

    "Все это связано с развитием взаимосвязанности", - добавил президент.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Мюнхенская конференция по безопасности Центральная Азия Каспийское море
    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiya dövlətlərini yaddan çıxara bilmərik
    Ты - Король

    Последние новости

    19:41
    Фото

    В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:37
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Кайей Каллас - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:36

    Бразильский спортсмен впервые в истории взял золото зимней Олимпиады

    Другие страны
    19:21

    В Нахчыване из-за отравления угарным газом погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    19:21

    Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за энергетическую помощь Украине

    Внешняя политика
    19:16

    Ван Хуэйяо: Китай рассматривает возможность создания еще одного "среднего коридора"

    Внешняя политика
    19:06

    Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:06
    Видео

    Отмечен день образования Военно-воздушных сил Азербайджана

    Армия
    18:59

    Хикмет Гаджиев рассказал о перспективах партнерства между Сербией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей