Президент Азербайджана подчеркнул ключевую роль стран ЦА в Транскаспийском маршруте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что развитие транскаспийских коридоров невозможно без активного участия государств Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в ходе панельной дискуссии "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент подчеркнул, что страны, расположенные на другом берегу Каспийского моря, играют ключевую роль в формировании транспортной архитектуры между Азией и Европой.

"Мы не можем забывать о государствах Центральной Азии, расположенных на другом берегу Каспийского моря. Без них ни один груз из Китая не сможет попасть в Европу", - отметил Ильхам Алиев.

По его словам, география маршрута объективно выстраивается следующим образом: Китай - Центральная Азия - Каспийское море - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа.

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан уже активно взаимодействует со странами региона и является членом Консультативного совета государств Центральной Азии.

"Все это связано с развитием взаимосвязанности", - добавил президент.