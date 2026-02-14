Норвегия и ФРГ подписали соглашение о развитии оборонного сотрудничества

Министр обороны Норвегии Тор Сандвик и его немецкий коллега Борис Писториус подписали соглашение о военном сотрудничестве двух стран на на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе норвежского оборонного ведомства.

"Министры обороны поставили подписи под историческим договором, известном как "Ганзейское соглашение", - отмечается в заявлении.

Согласно информации, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Норвегии Йонас Гар Стере объявили о планах заключить такое соглашение еще летом 2025 года.

Соглашение предусматривает пять основных сфер сотрудничества - морская безопасность в северной части Атлантического океана и в Северном море; космическая разведка и связь, ведение сухопутных боевых действий, быстрая переброска войск и оборонная промышленность.

В частности, в ведомстве напомнили, что Норвегия закупит у ФРГ шесть подлодок, а страны также сотрудничают над созданием следующего поколения дальнобойных ракет морского базирования.

Также идут дискуссии о том, чтобы Норвегия заблаговременно разместила на своей территории немецкое военное оборудование. Осло намерено расширять инфраструктуру для приема союзных подразделений, закупает у Берлина танки Leopard A28.

Кроме того, упоминается, что норвежский космопорт Аннёйа может сыграть важную роль для запусков ракет в интересах Германии.