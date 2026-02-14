Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Санчес: Испания не согласна с повышением расходов на оборону до 5% ВВП

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 18:46
    Санчес: Испания не согласна с повышением расходов на оборону до 5% ВВП

    Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал усилить присутствие Европы в НАТО вместо того, чтобы повышать расходы на оборону до 5% ВВП.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Мы не согласны с увеличением расходов на оборону до 5% в рамках НАТО. Мы должны больше сосредоточится на мощностях и на денежных вкладах. Испания в два раза увеличила участие военнослужащих в международных миссиях и экспедиционных силах. Если мы соглашаемся на 5%, то мы тогда еще больше зависим от американской промышленности. Мы должны сосредоточиться не на затратах, а на том, насколько эффективно мы тратим эти средства", - отметил он.

    По его словам, в контексте российско-украинского конфликта Европе необходимо укреплять свои оборонительные возможности для защиты свободы и усилить присутствие в НАТО.

    "Мы – испанцы - находимся далеко от России, но мы хорошо знаем, что она представляет реальную угрозу, что мир становится все более нестабильным и мы, европейцы, должны укреплять наши оборонительные возможности. Давайте создадим настоящую европейскую армию - не через 10 лет, а сейчас. Испания присоединится к этому со всеми необходимыми ресурсами", - заявил Санчес.

