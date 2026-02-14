Замминистра: SOCAR готовится к реализации первого крупного совместного проекта в Сербии
- 14 февраля, 2026
- 18:51
Проект строительства газовой теплоэлектростанции в Нише станет первым крупным совместным проектом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сербии, над которым сейчас идет интенсивная работа.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в интервью сербскому еженедельнику NIN.
Он сообщил о планах создания двусторонних экспертных рабочих групп: "Одним из ключевых вопросов обсуждения станет формирование ценовых параметров поставок газа для планируемых газовых электростанций".
При этом О.Зейналов отметил, что SOCAR располагает широким портфелем энергетических активов и рассматривает дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций в Сербии.
Он также подчеркнул, что позиции двух стран во многом совпадают в вопросах энергетического перехода.
"Переход к более чистым источникам энергии - непростая задача для государств с сильными традициями в традиционной энергетике. Мы видим возможности для обмена знаниями, опытом и регуляторными практиками. Кроме того, у нас есть конкретные планы по производству водорода, что открывает дополнительные перспективы для будущего сотрудничества с Сербией", - заключил замминистра.