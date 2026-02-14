İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Energetika
    • 14 fevral, 2026
    • 19:18
    Nazir müavini: SOCAR Serbiyada ilk böyük birgə layihəsini həyata keçirməyə hazırlaşır

    Serbiyanın Niş şəhəri yaxınlığında qazla işləyən istilik elektrik stansiyası layihəsi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Serbiyadakı ilk böyük birgə layihəsi olacaq və hazırda onun üzərində işlər davam etdirilir.

    "Report"un Balkan bürosunun məlumatına görə, bunu Azərbaycanın energetika nazirinin müavini Orxan Zeynalov Serbiyanın həftəlik "NIN" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    O, ikitərəfli ekspert işçi qrupları yaratmaq planlarını açıqlayıb: "Müzakirə olunacaq əsas məsələlərdən biri planlaşdırılan qazla işləyən elektrik stansiyalarına qaz təchizatı üçün qiymət parametrlərinin formalaşdırılması olacaq".

    O. Zeynalov qeyd edib ki, SOCAR geniş enerji aktivləri portfelinə malikdir və Serbiyada əlavə biznes və investisiya imkanlarını nəzərdən keçirir.

    Nazir müavini, həmçinin iki ölkənin mövqelərinin enerji keçidi məsələlərində əsasən üst-üstə düşdüyünü vurğulayıb: "Ənənəvi enerji sahəsində güclü ənənələrə malik ölkələr üçün daha təmiz enerji mənbələrinə keçid çətin bir vəzifədir. Bilik, təcrübə və tənzimləyici təcrübələr mübadiləsi üçün imkanlar görürük. Bundan əlavə, hidrogen istehsalı ilə bağlı konkret planlarımız var ki, bu da Serbiya ilə gələcək əməkdaşlıq üçün əlavə perspektivlər açır".

