Ливия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере
- 24 января, 2026
- 18:40
На заседании Экономической комиссии в Триполи, состоявшемся после 17-летнего перерыва, между Турцией и Ливией был подписан меморандум о взаимопонимании.
Как передает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар написал на своей странице в соцсети Х.
"Мы достигли договоренности об расширении и диверсификации успешной деятельности между государственными компаниями двух стран в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами", - отметил министр.
По его словам, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в реализуемых в Ливии проектах как на суше, так и на море. Кроме того, были обсуждены перспективы партнерства двух стран в сферах возобновляемой энергетики и горнодобывающей промышленности.
Dost ve kardeş Libya ile 17 yıl aradan sonra Trablus’ta gerçekleştirdiğimiz 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’nı, Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Muhammed Şahubi ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile nihayete erdirdik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 24, 2026
Enerji alanında, iki ülkenin… pic.twitter.com/d913ktVEqE