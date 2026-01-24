Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 18:40
    Ливия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере

    На заседании Экономической комиссии в Триполи, состоявшемся после 17-летнего перерыва, между Турцией и Ливией был подписан меморандум о взаимопонимании.

    Как передает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар написал на своей странице в соцсети Х.

    "Мы достигли договоренности об расширении и диверсификации успешной деятельности между государственными компаниями двух стран в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами", - отметил министр.

    По его словам, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в реализуемых в Ливии проектах как на суше, так и на море. Кроме того, были обсуждены перспективы партнерства двух стран в сферах возобновляемой энергетики и горнодобывающей промышленности.

    Liviya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsində Anlaşma Protokolu imzalanıb

