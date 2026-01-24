İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Liviya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsində Anlaşma Protokolu imzalanıb

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 18:14
    Liviya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsində Anlaşma Protokolu imzalanıb

    Türkiyə ilə Liviya arasında 17 illik fasilədən sonra Tripolidə keçirilən İqtisadi Komissiyanın iclasında Anlaşma Protokolu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar "X" hesabında yazıb.

    "Enerji sahəsində iki ölkənin dövlət şirkətləri arasında neft və neft məhsullarının ticarəti mövzusunda davam edən uğurlu fəaliyyətlərin artırılmasında və çeşidləndirilməsində razılığa gəldik" , - A.Bayraktar qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Liviyanın quru və dəniz ərazilərində həyata keçirilməsi planlaşdırılan əməkdaşlığa dair ortaq mövqe təsdiqlənib. Bundan əlavə, bərpa olunan enerji və mədənçilik sahələrində iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi də razılaşdırılıb.

    Liviya Türkiyə enerji əməkdaşlıq
    Foto
    Ливия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере

    Son xəbərlər

    18:50
    Foto

    Zelenski: Əbu-Dabidəki danışıqlar konstruktiv olub

    Digər ölkələr
    18:33

    Tramp Çinlə əməkdaşlığa görə Kanadanı hədələyib

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qələbə gələcək üçün inam verdi"

    Futbol
    18:23

    Aktrisa Məsumə Babayeva vəfat edib

    İncəsənət
    18:23

    Premyer Liqa: "Kəpəz" Azərbaycan çempionunu məğlub edib

    Futbol
    18:16

    BƏƏ XİN: Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında birbaşa danışıqlar aparılıb

    Digər ölkələr
    18:14
    Foto

    Liviya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsində Anlaşma Protokolu imzalanıb

    Digər ölkələr
    18:14

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub

    Futbol
    18:09

    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında 100-cü qolsuz heç-heçəsini edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti