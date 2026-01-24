Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за сотрудничества с Китаем

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 18:13
    Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за сотрудничества с Китаем

    Президент США Дональд Трамп угрожает Канаде 100%-ми тарифами за сотрудничество с Китаем.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    "Если губернатор (премьер-министр Канады Марк - ред.) Карни думает, что он превратит Канаду в "перевалочный порт" для Китая, чтобы отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается. Китай съест Канаду заживо, полностью поглотит её, включая разрушение их бизнеса, социальной структуры и общего образа жизни. Если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет наложена 100% пошлина", - говорится в публикации.

