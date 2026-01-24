Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за сотрудничества с Китаем
Другие страны
- 24 января, 2026
- 18:13
Президент США Дональд Трамп угрожает Канаде 100%-ми тарифами за сотрудничество с Китаем.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"Если губернатор (премьер-министр Канады Марк - ред.) Карни думает, что он превратит Канаду в "перевалочный порт" для Китая, чтобы отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается. Китай съест Канаду заживо, полностью поглотит её, включая разрушение их бизнеса, социальной структуры и общего образа жизни. Если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет наложена 100% пошлина", - говорится в публикации.
