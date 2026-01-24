İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Tramp Çinlə əməkdaşlığa görə Kanadanı hədələyib

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 18:33
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kanadanı Çinlə əməkdaşlığa görə 100 % tariflərlə hədələyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri "Truth Social" hesabında yazıb.

    "Əgər qubernator Karni (Kanadanın Baş naziri Mark Karni - red.) düşünürsə ki, o, Kanadanı Çinin mal və məhsullarını Birləşmiş Ştatlara göndərmək üçün "transfer limanı"na çevirəcək, o, dərindən yanılır. Çin Kanadanı "diri-diri yeyəcək", biznesləri, sosial strukturu və ümumi həyat tərzinin dağılması da daxil olmaqla, onları tam "udacaq". Əgər Kanada Çinlə sövdələşmə bağlasa, Kanadanın ABŞ-yə daxil olan bütün mal və məhsullarına dərhal 100 % rüsum tətbiq ediləcək", - yazıda qeyd olunub.

    ABŞ Donald Tramp Mark Karni Çin gömrük rüsumları
    Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за сотрудничества с Китаем

