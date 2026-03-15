Pakistan Qəndəhardakı terrorçuların düşərgələrinə zərbələr endirib

    • 15 mart, 2026
    • 20:59
    Pakistan Silahlı Qüvvələri bazar günü gecə Əfqanıstanın Qəndəhar vilayəti ərazisindəki hərbi mövqelərə və yaraqlıların sığınacaqlarına bir sıra zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın informasiya və teleradio yayımı naziri Attaulla Tarar "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    "Əməliyyatlar çərçivəsində Pakistan ordusu Qəndəharda Əfqanıstan "Taliban"ı və yaraqlıların Pakistanın mülki əhalisinə qarşı hücumların təşkilində istifadə etdikləri texniki dəstək obyektlərini və anbar qurğularını da ləğv edib", - o qeyd edib.

    Nazir dəqiqləşdirib ki, endirilən zərbələr nəticəsində Əfqanıstan silahlı birləşmələrinin və "Fitnə əl-Xavaric" (əvvəlki adı "Tehrik-i-Taliban Pakistan" - red.) qruplaşmasının yaraqlılarının texniki təchizat anbarı kimi xidmət edən tunel də dağıdılıb.

    Qeyd edək ki, martın 13-də Əfqanıstanın müdafiə qurumu Pakistanın Xeybər-Paxtunxva vilayətindəki hərbi obyektlərə, eləcə də Pakistanın paytaxtı İslamabada zərbələr endirildiyini bəyan edib. Pakistan ordusunun mətbuat xidmətinin rəsmi bəyanatına görə, bütün pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ələ keçirilib və nəzərdə tutulan hədəfləri vura bilməyib. Bu hücumun ardınca Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari Qabilin "qırmızı xətti keçdiyini" bildirib.

    Пакистан нанес удары по лагерям террористов в афганском Кандагаре

    Son xəbərlər

    22:00
    Foto

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:59

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib

    Komanda
    21:34

    BAE ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon bareldən çox neft çıxaracaq

    Energetika
    21:17

    İran Təl-Əvivə hücum zamanı yeni ballistik raketlərdən istifadə edib

    Region
    21:12
    Foto

    Azərbaycanın bir diplomatı və üç Çin vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    20:59

    Pakistan Qəndəhardakı terrorçuların düşərgələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    20:41

    Orban Macarıstanın hərbi münaqişələrə cəlb olunmasının qarşısını alacağına söz verib

    Digər ölkələr
    20:28

    Pentaqon İran dronları ilə mübarizə aparmaq üçün səmərəli yol tapıb

    Digər ölkələr
    20:06

    İsveç və Norveç nüvə çəkindirmə məsələsində Fransa ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti