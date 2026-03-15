Pakistan Qəndəhardakı terrorçuların düşərgələrinə zərbələr endirib
- 15 mart, 2026
- 20:59
Pakistan Silahlı Qüvvələri bazar günü gecə Əfqanıstanın Qəndəhar vilayəti ərazisindəki hərbi mövqelərə və yaraqlıların sığınacaqlarına bir sıra zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın informasiya və teleradio yayımı naziri Attaulla Tarar "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
"Əməliyyatlar çərçivəsində Pakistan ordusu Qəndəharda Əfqanıstan "Taliban"ı və yaraqlıların Pakistanın mülki əhalisinə qarşı hücumların təşkilində istifadə etdikləri texniki dəstək obyektlərini və anbar qurğularını da ləğv edib", - o qeyd edib.
Nazir dəqiqləşdirib ki, endirilən zərbələr nəticəsində Əfqanıstan silahlı birləşmələrinin və "Fitnə əl-Xavaric" (əvvəlki adı "Tehrik-i-Taliban Pakistan" - red.) qruplaşmasının yaraqlılarının texniki təchizat anbarı kimi xidmət edən tunel də dağıdılıb.
Qeyd edək ki, martın 13-də Əfqanıstanın müdafiə qurumu Pakistanın Xeybər-Paxtunxva vilayətindəki hərbi obyektlərə, eləcə də Pakistanın paytaxtı İslamabada zərbələr endirildiyini bəyan edib. Pakistan ordusunun mətbuat xidmətinin rəsmi bəyanatına görə, bütün pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ələ keçirilib və nəzərdə tutulan hədəfləri vura bilməyib. Bu hücumun ardınca Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari Qabilin "qırmızı xətti keçdiyini" bildirib.