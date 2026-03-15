Пакистан нанес удары по лагерям террористов в афганском Кандагаре

Вооруженные силы Пакистана в ночь на воскресенье провели серию ударов по военным позициям и убежищам боевиков на территории афганской провинции Кандагар.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

"В рамках этих операций пакистанская армия также ликвидировала объекты технической поддержки и складские сооружения в Кандагаре, которые афганский "Талибан" и боевики задействовали для организации атак против мирного населения Пакистана", - отметил он.

Министр уточнил, что в результате нанесенных ударов был также разрушен туннель, служивший хранилищем технического оснащения афганских вооруженных формирований и боевиков группировки "Фитна аль-Хаваридж" (прежнее название - "Техрик-и-Талибан Пакистан" - ред.).

Отметим, что 13 марта оборонное ведомство Афганистана заявило о проведении ударов по военным объектам в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, а также в пакистанской столице Исламабаде. Согласно официальному заявлению пресс-службы армии Пакистана, все беспилотные летательные аппараты были перехвачены и не смогли поразить намеченные цели. Вслед за этим нападением пакистанский президент Асиф Али Зардари заявил, что Кабул "перешел красную черту".