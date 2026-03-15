    İran Təl-Əvivə hücum zamanı yeni ballistik raketlərdən istifadə edib

    İran ötən sutka ərzində yeni növ silahlardan istifadə edərək İsrail şəhərlərinə bir neçə genişmiqyaslı raket hücumu dalğası həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hücumlar zamanı İran tərəfi kaset döyüş başlıqları ilə təchiz edilmiş ballistik raketlərdən istifadə edib. Belə sursatlar bir neçə ayrı-ayrı döyüş başlığına bölünərək 10 kilometrədək radiusda olan hədəfləri vurmaq qabiliyyətinə malikdir. Bundan əlavə, əhəmiyyətli dağıdıcı gücə malik döyüş başlıqları daşıyan iri ballistik raketlər atılıb.

    Telekanal vurğulayıb ki, şənbə günü İranın raket atəşləri baxımından "ən intensiv günlərdən biri" olub. Səhər saatlarından günortayadək ardıcıl 10 hücum dalğası qeydə alınıb. Zərbələr bir neçə əraziyə, o cümlədən Təl-Əvivə endirilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив

    Son xəbərlər

    22:00
    Foto

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:59

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib

    Komanda
    21:34

    BAE ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon bareldən çox neft çıxaracaq

    Energetika
    21:17

    İran Təl-Əvivə hücum zamanı yeni ballistik raketlərdən istifadə edib

    Region
    21:12
    Foto

    Azərbaycanın bir diplomatı və üç Çin vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    20:59

    Pakistan Qəndəhardakı terrorçuların düşərgələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    20:41

    Orban Macarıstanın hərbi münaqişələrə cəlb olunmasının qarşısını alacağına söz verib

    Digər ölkələr
    20:28

    Pentaqon İran dronları ilə mübarizə aparmaq üçün səmərəli yol tapıb

    Digər ölkələr
    20:06

    İsveç və Norveç nüvə çəkindirmə məsələsində Fransa ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti