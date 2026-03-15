İran Təl-Əvivə hücum zamanı yeni ballistik raketlərdən istifadə edib
- 15 mart, 2026
- 21:17
İran ötən sutka ərzində yeni növ silahlardan istifadə edərək İsrail şəhərlərinə bir neçə genişmiqyaslı raket hücumu dalğası həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, hücumlar zamanı İran tərəfi kaset döyüş başlıqları ilə təchiz edilmiş ballistik raketlərdən istifadə edib. Belə sursatlar bir neçə ayrı-ayrı döyüş başlığına bölünərək 10 kilometrədək radiusda olan hədəfləri vurmaq qabiliyyətinə malikdir. Bundan əlavə, əhəmiyyətli dağıdıcı gücə malik döyüş başlıqları daşıyan iri ballistik raketlər atılıb.
Telekanal vurğulayıb ki, şənbə günü İranın raket atəşləri baxımından "ən intensiv günlərdən biri" olub. Səhər saatlarından günortayadək ardıcıl 10 hücum dalğası qeydə alınıb. Zərbələr bir neçə əraziyə, o cümlədən Təl-Əvivə endirilib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.