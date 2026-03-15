    Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив

    • 15 марта, 2026
    • 20:38
    Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив

    Иран в минувшие сутки осуществил несколько масштабных волн ракетных атак по израильским городам, задействовав новые виды вооружений.

    Как передает Report, об сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на военные источники.

    Согласно информации, в ходе атак иранская сторона задействовала баллистические ракеты, оснащенные кассетными боевыми частями. Такие боеприпасы способны разделяться на несколько отдельных боезарядов и поражать цели в радиусе до 10 километров. Помимо этого, были выпущены крупные баллистические ракеты, несущие боеголовки значительной разрушительной мощности.

    Как подчеркивает телеканал, субботний день стал "одним из наиболее интенсивных" с точки зрения иранских ракетных обстрелов. В период с утра до полудня было зарегистрировано 10 последовательных волн атак. Удары были нанесены по нескольким районам, в том числе по Тель-Авиву.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

