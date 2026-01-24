Зеленский: Переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби были конструктивными

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 18:26
    Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби конструктивными. Он отметил, что основное внимание в ходе дискуссий было уделено возможным параметрам прекращения войны.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

    "Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время – двухдневные трехсторонние встречи. Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", - написал он.

    Он уточнил, что переговоры проходили также при участии военных чиновников трех стран: "С нашей стороны сегодня присутствовали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. С американской стороны были Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии".

    По его словам, американская сторона поднимала вопросы возможных параметров окончания российско-украинской войны и необходимых для этого условий безопасности: "Я очень ценю, что существует понимание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом прекращения войны и обеспечения реальной безопасности".

    Зеленский также отметил, что военные определили перечень вопросов для обсуждения на предстоящих встречах. "При условии готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, и потенциально – на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращении".

