    МИД ОАЭ: Делегации РФ и Украины контактировали напрямую на переговорах

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 18:03
    Делегации России и Украины контактировали напрямую в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД ОАЭ.

    Отмечается, что стороны были сосредоточены на нерешенных элементах предложенного США мирного соглашения.

    Новость дополняется...

    BƏƏ XİN: Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında birbaşa danışıqlar aparılıb

