МИД ОАЭ: Делегации РФ и Украины контактировали напрямую на переговорах

Делегации России и Украины контактировали напрямую в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД ОАЭ.

Отмечается, что стороны были сосредоточены на нерешенных элементах предложенного США мирного соглашения.

