МИД ОАЭ: Делегации РФ и Украины контактировали напрямую на переговорах
Другие страны
- 24 января, 2026
- 18:03
Делегации России и Украины контактировали напрямую в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД ОАЭ.
Отмечается, что стороны были сосредоточены на нерешенных элементах предложенного США мирного соглашения.
Новость дополняется...
