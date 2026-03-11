Спецпредставитель президента РФ во Флориде встречается с представителями Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев во Флориде проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Во Флориде Дмитриев проводит встречи с представителями администрации Трампа", - говорится в сообщении.