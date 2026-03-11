Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 22:40
    Спецпредставитель президента РФ во Флориде встречается с представителями Трампа

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев во Флориде проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    "Во Флориде Дмитриев проводит встречи с представителями администрации Трампа", - говорится в сообщении.

