Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Trampın təmsilçiləri ilə görüşüb

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 00:44
    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin xarici ölkələrlə investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi, Rusiya Birbaşa İnvestisiyalar Fondunun (RBİF) rəhbəri Kirill Dmitriyev Floridada ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının təmsilçiləri ilə danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, K.Dmitriyev Floridada Tramp administrasiyasının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib.

    Спецпредставитель президента РФ во Флориде встречается с представителями Трампа

