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    Шахбазов: Политические связи Баку и Киева - прочная основа для экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 23:31
    Шахбазов: Политические связи Баку и Киева - прочная основа для экономического сотрудничества

    Регулярный диалог между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским придает мощный импульс партнерству двух стран.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана, сопредседатель Азербайджано-украинской межправительственной комиссии Пярвиз Шахбазов на 14-м заседании комиссии.

    Министр напомнил, что за последние четыре года состоялось несколько встреч между главами государств, в том числе в рамках визита президента Украины в Азербайджан в апреле этого года, что демонстрирует общую решимость к дальнейшему расширению сотрудничества.

    "Наши политические связи создают прочную основу для построения крепкого экономического сотрудничества. Несмотря на продолжающиеся региональные вызовы и ограничения, связанные с безопасностью, мы продолжаем укреплять экономические и торговые связи, достигая конкретных результатов, отвечающих интересам наших народов.

    Наши экономические отношения демонстрируют положительную динамику. За первые восемь месяцев этого года двусторонняя торговля выросла на 10,5%, а экспорт Азербайджана в Украину увеличился на 17%. Совокупные двусторонние инвестиции достигли 513,5 миллиона долларов США", - добавил П. Шахбазов.

    Пярвиз Шахбазов Министерство энергетики Азербайджано-украинские отношения
    Pərviz Şahbazov: Azərbaycanla Ukraynanın siyasi münasibətləri iqtisadi əməkdaşlıq üçün möhkəm zəmin yaradır
    Parviz Shahbazov: Strong political ties underpin Azerbaijan–Ukraine economic cooperation
    44 filmi
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