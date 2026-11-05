Шахбазов: Политические связи Баку и Киева - прочная основа для экономического сотрудничества

Регулярный диалог между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским придает мощный импульс партнерству двух стран.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана, сопредседатель Азербайджано-украинской межправительственной комиссии Пярвиз Шахбазов на 14-м заседании комиссии.

Министр напомнил, что за последние четыре года состоялось несколько встреч между главами государств, в том числе в рамках визита президента Украины в Азербайджан в апреле этого года, что демонстрирует общую решимость к дальнейшему расширению сотрудничества.

"Наши политические связи создают прочную основу для построения крепкого экономического сотрудничества. Несмотря на продолжающиеся региональные вызовы и ограничения, связанные с безопасностью, мы продолжаем укреплять экономические и торговые связи, достигая конкретных результатов, отвечающих интересам наших народов.

Наши экономические отношения демонстрируют положительную динамику. За первые восемь месяцев этого года двусторонняя торговля выросла на 10,5%, а экспорт Азербайджана в Украину увеличился на 17%. Совокупные двусторонние инвестиции достигли 513,5 миллиона долларов США", - добавил П. Шахбазов.