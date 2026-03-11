Азербайджанский борец Али Цокаев стал чемпионом Европы
Индивидуальные
- 11 марта, 2026
- 22:41
Азербайджанский борец Али Цокаев (92 кг) стал победителем чемпионата Европы U-23 в Сербии.
Как сообщает корреспондент Report из Сербии, Цокаев в финале одержал победу над турецким борцом Фатихом Алтунбашем.
Отметим, что ранее борцы вольного стиля Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) завоевали серебряные медали, а Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг) - бронзовые.
Чемпионат Европы завершится 15 марта.
Последние новости
23:08
На встрече президента Ильхама Алиева с Антониу Коштой отмечен вклад Азербайджана в энергобезопасность ЕвропыВнешняя политика
23:07
Азербайджан и ЕС обсудили расширение торговых связей на основе принципов льготных тарифовВнешняя политика
22:59
Фото
В ходе официального обеда состоялась встреча президента Ильхама Алиева с главой Совета ЕС в расширенном составеВнешняя политика
22:56
Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и ИзраиляВ регионе
22:41
Азербайджанский борец Али Цокаев стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
22:40
Спецпредставитель президента РФ во Флориде встречается с представителями ТрампаВ регионе
22:26
Трамп: Мы могли бы уничтожить Иран в течение часаДругие страны
22:10
КСИР: Иран может скоро применить подводные ракетыВ регионе
22:07