Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Жозеф Аун: Ливан не получил ответа на предложение о прямых переговорах с Израилем

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 19:27
    Жозеф Аун: Ливан не получил ответа на предложение о прямых переговорах с Израилем

    Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что не получил от Израиля ответа на предложение о проведении прямых переговоров на фоне продолжающихся ударов ЦАХАЛ по позициям группировки "Хезболлах".

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом он сообщил после встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Бейруте.

    "Я выразил готовность к переговорам, но до сих пор мы не получили ответа от другой стороны", - говорится в заявлении Ауна.

    При этом президент Ливана раскритиковал удары Израиля, подчеркнув, что их "необходимо остановить".

    Ранее Аун обвинял "Хезболлах" в том, что группировка "не принимает во внимание интересы Ливана и жизни его народа".

    В свою очередь Израиль утверждает, что Бейрут не предпринял существенных шагов по разоружению "Хезболлах", считая это обязанностью ливанского правительства в соответствии с предыдущим соглашением о прекращении огня.

    Joseph Aoun: Lebanon has received no response to proposal for direct talks with Israel
    Ты - Король

