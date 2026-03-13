Жозеф Аун: Ливан не получил ответа на предложение о прямых переговорах с Израилем

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что не получил от Израиля ответа на предложение о проведении прямых переговоров на фоне продолжающихся ударов ЦАХАЛ по позициям группировки "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом он сообщил после встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Бейруте.

"Я выразил готовность к переговорам, но до сих пор мы не получили ответа от другой стороны", - говорится в заявлении Ауна.

При этом президент Ливана раскритиковал удары Израиля, подчеркнув, что их "необходимо остановить".

Ранее Аун обвинял "Хезболлах" в том, что группировка "не принимает во внимание интересы Ливана и жизни его народа".

В свою очередь Израиль утверждает, что Бейрут не предпринял существенных шагов по разоружению "Хезболлах", считая это обязанностью ливанского правительства в соответствии с предыдущим соглашением о прекращении огня.