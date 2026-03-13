    В Греции задержан гражданин Польши по подозрению в шпионаже

    Другие страны
    13 марта, 2026
    20:40
    В Греции задержан гражданин Польши по подозрению в шпионаже

    В Греции задержан 58-летний гражданин Польши, подозреваемый в шпионаже возле военно-морской базы Суда-Бей на острове Крит.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, мужчина был арестован в четверг в городе Ханья.

    По данным властей, подозреваемый - отставной польский военнослужащий. Сообщается, что он проживал в белом фургоне, припаркованном возле пляжа Маратхи неподалеку от базы. Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили ноутбук, USB-накопители и планшет, которые будут исследованы криминалистами.

    Как отмечается, на мобильном телефоне задержанного были найдены фотографии пирса и военных кораблей, находящихся на базе.

    Следователи полагают, что файлы могли быть отправлены получателю в Польше. Сам подозреваемый заявил, что отправлял изображения своей сестре, поскольку ее муж, также служащий в армии, интересуется кораблями.

    Министерство иностранных дел Польши подтвердило задержание своего гражданина в Греции.

